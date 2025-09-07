Un pluriempleado explica por qué tiene dos trabajos: "Uno de mis sueldos es para pagar y el otro para sobrevivir"

Joao Oliveira, un joven que tiene dos trabajos para poder vivir, ha comentado en laSexta Xplica que su salario es como un suspiro: "En cuanto llega se va".

El nivel salarial en España ha sido el tema de debate esta semana en laSexta Xplica, un debate que ha tenido la participación de Joao Oliveira, un joven pluriempleado.

En respuesta a las afirmaciones en las que en Portugal hay menor presión fiscal, Joao ha señalado las ventajas de vivir en suelo español: "Yo me vine de Portugal a aquí. Valoro mucho estar en España y tener sanidad pública o la educación como la tenemos".

Por otro lado, ha explicado por qué tiene dos trabajos: "Hablamos de no llegar a fin de mes. Los jóvenes no llegamos. Yo, que soy pluriempleado. Un sueldo es para pagar y con el segundo es para sobrevivir, no para vivir bien. Mi sueldo es como un suspiro, en cuanto llega se va. Ojalá ser Harry Potter y multiplicar el dinero, pero no lo soy".

"Nos piden que los jóvenes ahorremos e invirtamos. Yo, la primera vez que ahorré, ¿a dónde se me fue el dinero? A la purga anual de Hacienda por tener dos pagadores", ha concluido.

