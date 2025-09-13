Equipo de Investigación revela las mentiras de ‘Anita, la fantástica’: se autorregalaba flores y decía que eran de presidentes de hoteles, aerolíneas y Amancio Ortega

Equipo de investigación acude a la floristería desde donde se enviaban todos los ramos a 'Anita, la fantástica', que procedían de personas importantes. Todo lo que publica en sus redes sociales es falso.

Se hace llamar "Anita, la fantástica", y en redes sociales proyecta la imagen de una mujer influyente, siempre rodeada de lujo y poder. En sus publicaciones presume de asistir a las principales ferias de turismo, viajar sin descanso y codearse con los empresarios más importantes de España. Incluso asegura haber estado en el funeral de Emilio Botín, recibir felicitaciones de consejeros delegados de grandes almacenes y ramos de flores enviados por Amancio Ortega.

Durante años, ha alimentado ese personaje público con fotografías, vídeos y mensajes que la presentan como una figura reconocida en el sector turístico, capaz de abrir cualquier puerta y relacionarse con presidentes de cadenas hoteleras y ejecutivos de aerolíneas. Una mujer aparentemente imparable, que se mueve con soltura entre las altas esferas y a la que muchos consideran parte del círculo exclusivo de la élite económica.

Pero todo es un engaño. Tras esa fachada de éxito y prestigio se esconde, según los investigadores, la mayor estafadora de España. Una impostora que ha construido su reputación sobre falsedades, contactos inventados y gestos cuidadosamente preparados para dar credibilidad a su farsa.

El programa Equipo de Investigación ha seguido el rastro de "Anita, la fantástica" y desmonta su entramado en un reportaje que revela hasta el último detalle: desde la floristería donde se encargaban los ramos que ella atribuía a magnates, hasta los supuestos vínculos empresariales que nunca existieron.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.