Equipo de Investigación revela las mentiras de ‘Anita, la fantástica’: se autorregalaba flores y decía que eran de presidentes de hoteles, aerolíneas y Amancio Ortega

Equipo de investigación acude a la floristería desde donde se enviaban todos los ramos a 'Anita, la fantástica', que procedían de personas importantes. Todo lo que publica en sus redes sociales es falso.

Presumía de recibir flores de parte de importantes empresarios, pero en realidad se las autorregalaba ella: así actuaba 'Anita, la fantástica'

Se hace llamar "Anita, la fantástica", y en redes sociales proyecta la imagen de una mujer influyente, siempre rodeada de lujo y poder. En sus publicaciones presume de asistir a las principales ferias de turismo, viajar sin descanso y codearse con los empresarios más importantes de España. Incluso asegura haber estado en el funeral de Emilio Botín, recibir felicitaciones de consejeros delegados de grandes almacenes y ramos de flores enviados por Amancio Ortega.

Durante años, ha alimentado ese personaje público con fotografías, vídeos y mensajes que la presentan como una figura reconocida en el sector turístico, capaz de abrir cualquier puerta y relacionarse con presidentes de cadenas hoteleras y ejecutivos de aerolíneas. Una mujer aparentemente imparable, que se mueve con soltura entre las altas esferas y a la que muchos consideran parte del círculo exclusivo de la élite económica.

Pero todo es un engaño. Tras esa fachada de éxito y prestigio se esconde, según los investigadores, la mayor estafadora de España. Una impostora que ha construido su reputación sobre falsedades, contactos inventados y gestos cuidadosamente preparados para dar credibilidad a su farsa.

El programa Equipo de Investigación ha seguido el rastro de "Anita, la fantástica" y desmonta su entramado en un reportaje que revela hasta el último detalle: desde la floristería donde se encargaban los ramos que ella atribuía a magnates, hasta los supuestos vínculos empresariales que nunca existieron.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

