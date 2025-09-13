Debate en laSexta Xplica
Monrosi, sobre el asesinato de Charlie Kirk: "¿Por qué un chico de 22 años contaba con armas a su libre disposición y sabía utilizarlas?"
El periodista ha pedido focalizar el debate y no atribuirle una ideología, no acredita, al presunto asesino de Kirk cuando habría que centrarse en por qué un joven de 22 años podía acceder a armas de fuego.
Tyler Robinson, un joven estadounidense de 22 años, ha confesado ser el autor del asesinato de Charlie Kirk. Y, pese a la rumorología sobre su posible ideología y los motivos de su atentado, José Enrique Monrosi ha pedido focalizar el debate en laSexta Xplica.
"Solo cabría hacer una reflexión sobre por qué un chico de 22 años contaba con armas a su libre disposición y, sobre todo, desde larga distancia sabía utilizarlas al punto de asesinar a una persona. ¿Por qué un chico de 22 años, que no sabemos su ideología y sus intenciones, sin control ninguno puede tener acceso a armas de fuego y sabe utilizarlas? Ese es el debate", ha afirmado el periodista.
Además, Monrosi ha señalado que la "realidad" de Estados Unidos es que hay más armas que personas en el país: "400 millones por unas 350 millones de personas".
Por último, el periodista ha hecho una referencia a los datos de 2023 sobre asesinatos en el país norteamericano: "Entonces murieron por armas de fuego 46.728 personas, casi más que en lugares donde hay conflictos armados".