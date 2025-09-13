Baltasar Garzón, sobre las afirmaciones de Tellado tras el asesinato de Charlie Kirk: "¿Qué quiere decir con esto? No había necesidad"

El exjuez asegura que "las afirmaciones" del secretario general del Partido Popular "ya no sorprenden aunque son efectivamente violentas" y que debería existir "un límite".

El actual secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, abría un polémico debate en sus redes sociales tras el asesinato del conservador Charlie Kirk: "¿Qué pasaría en España si una persona de ultraderecha asesinara a tiros a un activista de izquierdas?".

"El silencio ante la barbarie es lo que prende la llama de la crispación y la polarización. La violencia no tiene cabida en una democracia que se precie de serlo y hay que condenarla siempre, venga de quien venga", escribió el 'popular'.

Por su parte, Baltasar Garzón sostiene en laSexta Xplica que "las afirmaciones de Tellado ya no sorprenden aunque son efectivamente violentas".

"Parece que cada día se ensaya a ver cómo se escala más en ese argumentario verbal realmente violento y fuera de lugar. No hay ninguna necesidad de hacer esa extrapolación de qué hubiera ocurrido si… Usted qué sabe", añade.

Asimismo, el exjuez se cuestiona si habría que preguntarle al secretario "¿qué quiere decir con esto?" ya que "no había necesidad". "Un líder político no debe lanzar estos 'globos ondas' como si no pasara nada porque va a tener una trascendencia. Debe haber un límite: el respeto".