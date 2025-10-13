El análisis de Sotillos ante el problema de la vivienda: "Los alquileres suben un 78% y los sueldos un 21%"

El sociólogo Alberto Sotillos destaca que "si hay unos beneficios que no se corresponden con el salario está claro que al trabajador no se le está pagando lo que genera".

El sociólogo Alberto Sotillos analiza en este vídeo de laSexta Xplica el problema de la vivienda en España tras escuchar decir que la oferta de vivienda debe aumentar: "Es bueno que nos fijemos en el municipio más rico, que es Pozuelo de Alarcón, donde salen casas a la venta por 3,000, 4.000 o 5.000 euros al mes y se alquilan rápido".

"¿Por qué?, porque hay gente con dinero y un salario acorde que lo puede pagar", explica Sotillos, que recuerda algunos datos en el plató: "Los alquileres han subido en los últimos 10 años un 78%, los coches un 68%, los beneficios empresariales entre un 30% y un 60% dependiendo de los sectores, en cambio, los salarios suben un 21%".

"A ver si lo que nos está pasando es lo de siempre, que no se reparte la riqueza que los trabajadores generan", afirma rotundo Sotillos, que destaca que "por tanto, el salario no es acorde a lo que se necesita". "Por mucho que vendamos oferta, si luego el salario no es acorde a lo que se puede pagar...", reflexiona Sotillos, que destaca: "Si hay unos beneficios que no corresponden con el salario está claro que al trabajador no se le está pagando lo que genera".

"Esa riqueza que se pierde es la que hace que no se llegue a la posibilidad de alquilar", sentencia Sotillo, que concluye: "Donde hay pasta se alquila sin problema".

