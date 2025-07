Antonio Valdivia, sobre las acusaciones del PP sobre el suegro de Sánchez: "Son declaraciones homófobas"

El Partido Popular continúa explotando la polémica que desató su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado miércoles 9 de julio en el Congreso de los Diputados, al asociar la prostitución con las saunas que, según él, habría gestionado el suegro de Pedro Sánchez.

Durante el debate, Feijóo acusó directamente al presidente del Gobierno de "ser partícipe, a título lucrativo, del abominable negocio de la prostitución". Unas palabras que han generado una fuerte reacción tanto en el ámbito político como en los medios de comunicación.

En laSexta Xplica, el periodista Antonio Valdivia arremetió contra la intervención del líder del PP. "El líder de la oposición se sube a la tribuna de oradores en el pleno más importante desde la sesión de investidura y lo que tiene como estrategia política es hablar de una persona fallecida que no se puede defender y sobre la que no hay ningún tipo de condena", señaló.

Valdivia también criticó el trasfondo de la acusación, al considerar que al mezclar "las saunas con prostitución", Feijóo y el Partido Popular están vertiendo "declaraciones homófobas".

Además, el periodista puso en evidencia la postura contradictoria del Partido Popular con respecto al debate sobre la prostitución en España. "Me parece hipócrita salir a hablar de puteros y no hacer nada… se habla y se hace… si no quieres que haya puteros como te dedicas a decir constantemente, haces una ley para que se abola la prostitución", reclamó Valdivia.