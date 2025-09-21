Jorge Branger: "No puedo tener amigos de izquierdas; me catalogan como mala persona mientras que la extrema derecha me acepta"

"La arma de la derecha es el debate, la voz y el coloquio, y la de la izquierda, como saben que nuestras ideas son mejores, es la violencia y la criminalización", ha afirmado el emprendedor en laSexta Xplica.

Jorge Branger ha expresado en laSexta Xplica que él "siendo de centro", no puede tener "amigos de izquierdas", porque, según ha argumentado, "la derecha piensa que la izquierda son personas con malas ideas, mientras que la izquierda piensa que la derecha son malas personas con ideas". "La derecha te odiará por tus ideas, mientras que la izquierda te odiará como persona", ha defendido.

Así, el emprendedor ha contado que él ha "estado en contextos sociales con extrema izquierda" en los que ha "intimado una amistad, y al día siguiente", cuando han visto sus ideas "en Instagram", recibe "insultos". "La gente de izquierdas asume que soy buena persona en un contexto social, pero cuando ven mis ideas, me catalogan como mala persona", ha asegurado, a lo que ha añadido que, en cambio ha estado "con gente de extrema derecha" donde ha sido "aceptado sin ningún problema, pese a ser inmigrante venezolano y orgulloso".

"La izquierda tiene una superioridad moral y una negación a argumentos contrarios. Solo hay que ver cómo periodistas de izquierdas agreden físicamente y tiran micrófonos a periodistas de derechas solo por las ideas y la forma de vestir", ha manifestado Branger, quien ha afirmado que "la arma de la derecha es el debate, la voz y el coloquio", mientras que "la izquierda es la violencia y la criminalización".