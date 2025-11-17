José Muñoz (PSPV), sobre Pérez Llorca, el relevo de Mazón: "Cuando te sustituye tu 'número dos', nunca es para levantar alfombras, sino para taparlas"

José Muñoz, portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, analiza la posible investidura de Pérez Llorca para sustituir a Mazón como president en la Comunidad Valenciana. En el vídeo, los detalles.

El periodista Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de Artículo 14, ha informado sobre cómo van las negociaciones para investir a Pérez Llorca, en la Comunidad Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón. Según Montesinos, aludiendo a varias fuentes valencianas, las "negocaciones van bien" y además, "según desliza el equipo de Pérez Llorca, las condiciones de Vox son, hoy por hoy, asumibles".

Una información que también maneja José Muñoz, portavoz del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE (PSPV) en Les Cortes Valencianes, y reitera que el que va a sustituir a Mazón es su 'número dos': "Creo que nunca en el historia cuando te sustituye tu 'número dos', es para levantar alfombras, sino para taparlas".

Y si el Consell tampoco cambia, añade Muñoz, "es que es una prueba más de que el PP no ha entendido nada". "Fue una negligencia del conjunto del Consell y, por eso, desde el PSPV exigimos elecciones, porque no nos vale el número dos de Mazón", subraya el diputado tras enumerar algunas de sus razones. En el vídeo, podemos ver al completo su intervención.

