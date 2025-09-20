¿A qué responde la 'moda' ultra de atacar a mujeres de presidentes diciendo que son hombres? Antonio Maestre responde

El periodista cree que la decisión de los Macron de mostrar pruebas de que Brigitte es una mujer "es contraproducente". "Se equivocan al entrar en esa provocación", ha opinado en Sábado Clave.

¿Cuál es el origen la 'moda' ultra de atacar a mujeres de presidentes de diferentes países diciendo que son hombres? Antonio Maestre ha señalado en Sábado Clave que "una de las estrategias de la extrema derecha es la difamación y la calumnia a través de la conspiración", a lo que ha añadido que "todo el tema tránsfobo es uno de sus ítems más utilizados para deslegitimar".

En lo referente a la decisión de los Macron de presentar pruebas científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que Brigitte es una mujer, el periodista cree que los que atacan a la esposa del presidente francés "buscan la reacción y la han conseguido".

"Yo entiendo el dolor y el daño que puede causar, pero creo que se equivocan al entrar en esta provocación, porque no va a conseguir de nada. Cuando aporten todas las pruebas que hicieron, van a utilizar alguna estrategia para venderlo como una conspiración y darle la vuelta, por lo que es contraproducente", ha manifestado Maestre.