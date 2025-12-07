Pilar Velasco, crítica con el PSOE por el caso Salazar: "Podía haber hecho que no le pillara en Ferraz, sino en su casa"

La periodista, en laSexta Xplica, ha afirmado que "el silencio" de los socialistas "denota encubrimiento". "No puede ser nombrado número dos del PSOE", ha expuesto.

Pilar Velasco ha sido muy crítica con el PSOE por el caso de Paco Salazar. Por "el silencio" con las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa. Para la periodista, como ha expresado en laSexta Xplica, eso es algo que "denota encubrimiento" y afirma además que "todo lo que podía fallar ha fallado".

"Falló el día del Comité Federal, cuando desde la noche anterior se pudo hacer que esto no le pillara en Ferraz sino en su casa. Había denuncias de compañeros, con informaciones veraces, que podían haber hecho que se anticipase todo. No podía ser nombrado número dos del PSOE", ha expuesto.

Y ha insistido: "Esa misma mañana otras periodistas dijimos que nos estaban llamando mujeres que habían trabajado en esa jefatura de presidencia, y que habían sufrido vejaciones y acoso con cierto abuso sexual desde su posición de poder".

"Él era el puente entre presidencia y el PSOE. Una vez que no puede ser nombrado pasan cinco meses. Cinco. Debían responder y poner los servicios jurídicos a disposición de esas mujeres. Se puede investigar el entorno del presunto agresor y no se hizo", ha contado.

Velasco, en laSexta Xplica, ha concluido afirmando que el PSOE "no puede cometer fallos de estas dimensiones": "Es el partido del Gobierno en su agenda de bandera".

