El análisis de Chapu Apaolaza sobre "el cambio de posición" de Ayuso con el aborto: "No es política, sino algo personal sujeto a sus experiencias"

Chapu Apaolaza habló en laSexta Xplica sobre "el cambio de posición de Ayuso sobre el aborto". "Yo creo que sí que hay un cambio de posición de Ayuso sobre el tema del aborto. Solo hay que escuchar unas declaraciones que hizo en una entrevista que le hizo Carlos Alsina y sus declaraciones últimamente sobre el aborto", señaló, tras lo que expresó que la "posición que una persona tiene sobre el aborto es una posición que es profunda que está dentro de esa persona y sujeta a sus experiencias personales".

"No es una posición política, sino que es una posición personal que está sujeta a las experiencias personales", insistió Apaolaza, tras lo que afirmó que "hay muchas personas", entre las que él se encuentra, "que no están de acuerdo con la celebración del aborto". "Las personas que somos antiabortistas, entre las que yo me encuentro, consideramos que esto no solo atañe a la mujer que interrumpe su embarazo, sino a la vida que se coarta desde ese momento y al niño que no va a nacer. Con lo cual, creemos que hay que proteger al niño, y creemos que hay que proteger los derechos de las mujeres, pero creemos que también hay que proteger los derechos de las 51.000 mujeres que no nacen al año porque se aborta en este país", defendió.

En este sentido, el periodista subrayó que "para hablar de Ábalos" no necesita "consultar el mandamiento de 'no robarás', igual que para hablar del aborto hay que hablar con el cura". "Es una cosa que yo no encuentro una respuesta", declaró, a lo que Jorge Calabrés le respondió que "lo que siempre tiene que probar es la libertad de la mujer, hacer lo que quiera ella con su vida". "Es que hay dos vidas, y una que se interrumpe", opinó entonces Chapu Apaolaza, a lo que añadió: "Si alguno de vosotros, por favor, me puede decir la razón científica por la cual un embrión puede ser abortable, ¿en qué momento pasa a ser un feto que no es abortable?".

