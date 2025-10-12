Hamás despliega a miles de milicianos armados en las calles en ruinas de Gaza "para que la gente sepa que hay ley"

Los detalles Serían 7.000 hombres, según la 'BBC', los que, con fusiles automáticos, mantienen el orden y estarían ejecutando a gazatíes a los que acusan de colaborar con Israel.

Miles de gazatíes regresan a lo que queda de sus hogares, ya que más de un millón y medio carecen de vivienda. En las calles, milicianos de Hamás, vestidos de civil, mantienen el orden, ejecutando a quienes acusan de colaborar con Israel. Ignacio Álvarez Osorio, experto en estudios árabes, señala que Israel está armando grupos que liderarán en el futuro. Israel ha anunciado la destrucción de los túneles de Hamás tras la liberación de rehenes. El ministro de Defensa, Katz, destaca que la desmilitarización de Gaza es crucial. Los gazatíes sobreviven entre ruinas, enfrentando luchas internas y la intervención militar israelí.

Miles de gazatíes emprenden el camino de vuelta a lo que queda de sus casas, porque más de un millón y medio de personas ya no tienen hogar. Y en las calles en ruinas, Hamás ha desplegado a sus milicianos, con ropas civiles y fusiles automáticos.

Hasta 7.000 hombres, según la 'BBC', estarían manteniendo el orden y ejecutando a gazatíes a los que acusan de colaborar con Israel. "Las Fuerzas del Ministerio del Interior se están desplegando por toda la Franja de Gaza para que la gente sienta que hay ley, y que nadie está por encima de ella", señala un agente.

En este sentido, Ignacio Álvarez Osorio, Catedrático de Estudios Árabes en la UCM, ha indicado que "Israel ya está armando a diferentes grupos, que son los que van a tener la voz cantante en el futuro".

Israel anuncia la destrucción de todos los túneles de Hamás

Uno de los objetivos de Hamás es Yasser Abu Shabab, jefe de la milicia proisraelí mas importante. Sin los ataques israelíes, no tiene ninguna oportunidad. Sin embargo, esos bombardeos pueden volver muy pronto, ya que el ministro de Defensa israelí ha anunciado que en cuanto Hamás libere a los rehenes su principal objetivo será destruir sus túneles y el arsenal que escondan en su interior.

"El gran reto de Israel tras el regreso de los rehenes será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza, directamente por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel, y a través del mecanismo internacional que se instaurará bajo dirección y supervisión de Estados Unidos", ha explicado Katz en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que "este es el principal significado de la aplicación del principio acordado de desmilitarización de Gaza y desarme de Hamás".

Por ello, Katz ha dado instrucciones para que las Fuerzas Armadas se preparen "para llevar a cabo esta misión".

Por su parte, el Catedrático de Estudios Árabes en la UCM Ignacio Álvarez Osorio subraya al respecto que "el plan establece con claridad que la Franja de Gaza no va a tener ni presencia militar, ni tampoco ningún papel político en esta fase de postguerra". "Otra cosa es acabar con la idea con la ideología", apostilla.

En esta fase del acuerdo, Israel mantiene el control militar de los extremos norte y sur de la Franja de Gaza así como de una ancha línea de territorio en la frontera oriental del enclave. Por ello, no está claro cómo intervendrá el Ejército para demoler los túneles situados fuera de la zona de control militar israelí contemplada en el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Mientras, entre ruinas, miedo y hambre, los gazatíes intentan sobrevivir también a las luchas internas que fracturan aún más una franja ya devastada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.