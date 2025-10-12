Personas de toda España llenan Madrid para presencial el desfile del 12-O: "Estamos desde las siete de la mañana"

Los detalles En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones han participado con uniforme de gala en la parada militar, algunos por primera vez.

El desfile militar del 12 de octubre ha vuelto a llenar las calles de Madrid un nuevo año. El acto, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ha contado con miles de ciudadanos, algunos desde primera hora tras un largo viaje para presenciar el evento.

"Estamos desde las siete de la mañana. Salimos de Andújar en el autobús de las 2:15 y llegamos aquí sobre las 5:30 o las 6:00", afirman dos asistentes.

La parada militar se ha realizado a lo largo del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos para terminar su recorrido en la Plaza de Colón. Es el tercer año consecutivo en el que se realiza esta ruta, ante la imposibilidad de celebrarlo en el Paseo de la Castellana por las obras de soterramiento del tráfico. En total, 3.847 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones han participado con uniforme de gala en la parada militar.

Algunos de ellos son experimentados en este desfile, mientras que otros disfrutan de su primera vez. "Esta es mi primera vez. Yo no pude desfilar cuando era alumno y he podido ahora", afirma Carlos Vela, Capitán del Ejército de Tierra.

De ellos, 3.323 son hombres y 524 son mujeres (un 13,6%). "En nuestra academia tiene la peculiaridad de que más del 50% somos mujeres. Cada vez somos más", apunta Enma Rojo, de la Academia Central de la Defensa

En el acto, cómo no, también ha tenido su espacio el tradicional salto en paracaídas en el que se muestra una bandera de España de 24 metros cuadrados y 15 kilos de peso. Eso sí, quien ha fallado en esta ocasión ha sido la Patrulla Águila. En su lugar, la Formación Mirlo, compuesta por instructores de vuelo destinados en la Academia General del Aire y del Espacio, ha sobrevolado sobre los miles de españoles en Madrid.

Tras ello, se ha producido el tradicional despliegue terrestre que este año ha tenido un especial homenaje a los miembros de la UME y los Bomberos después de sus importantes actuaciones este año para combatir los incendios y las fuertes lluvias. Aunque allí, esta vez, no había una cabra acompañando a la Legión, sino Baraka, un borrego macho de tres años.

