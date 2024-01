Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, ha aconsejado durante su participación en el programa laSexta Xplica a Ainhoa Pérez, una joven periodista de 26 años, que "vuelva a estudiar" y se haga ingeniera.

"Has elegido una carrera que no tendrías que haber elegido. Te has equivocado", ha sentenciado el economista. El propio presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, le ha contestado defendiendo que la joven "debería tener las mismas garantías de encontrar un trabajo digno que en otras profesiones".

Ainhoa Pérez, muy indignada, le ha preguntado a Díaz-Giménez si acaso existe "un rango de profesiones en las que unas valen más que otras". "Hay una demanda de trabajo para periodistas y otra para ingenieros. Vuelve a estudiar. Hazte ingeniera", ha recalcado el profesor.