Alfonso Pérez Medina explica el "cupo" de Santos Cerdán que menciona Aldama: "Es la acusación más grave"

El periodista de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha explicado a qué se refiere el empresario Víctor de Aldama en su declaración voluntaria de este jueves en la Audiencia Nacional cuando habla de un "cupo" que pertenece al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. De hecho, para el periodista esta "es la acusación más grave".

Una de las afirmaciones que el 'nexo corruptor' del 'caso Koldo' realizó en su declaración ante el juez Ismael Moreno es la entrega de un sobre con 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán. Un monto que de Aldama dice entregó a Koldo García y que este se lo entregó a Santos Cerdán en un bar situado enfrente de Ferraz. Pero, "Koldo me dice que no nos metamos en el terreno, que hay cupos. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán", aseguró el empresario.

, explica Pérez Medina. Tal y como cuenta de Aldama ellos trataban "una licitación con una constructora", cuyo nombre, en cambio, el empresario prefirió no decir. Cuestión que ha subrayado el periodista, al tiempo que ha recordado que fue el abogado Choclán quien se dirigió a su cliente para decirle que