¿Qué se guarda Aldama para seguir tirando de la manta?

Una de las dudas que quedaron este jueves tras la declaración voluntaria en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama es si se está guardando información para más adelante. De la grabación de su declaración se tienen indicios de que la respuesta es afirmativa. Se deduce, por ejemplo, del momento en el que su abogado le hace la siguientes apreciación.

"Lo de los cupos ya se explicará, si le parece, en otra ocasión", le decía al empresario su abogado defensor el penalista José Antonio Choclán. Es aquí donde se observa que su letrado le invita a no hablar de uno de los cupos. Sí, en plural. Pero, ¿a qué se refiere con esos cupos?

"Koldo me dice que no nos metamos en el terreno, que hay cupos. Me explica que hay cupos y que el cupo vasco es de Santos Cerdán", se trata del momento en el que Víctor de Aldama hace mención a ellos. Justo ahí, el empresario imputado en el 'caso Koldo' está hablando de licitaciones, de contratos. "Estábamos viendo una licitación con una constructora, que prefiero no decir el nombre", sostuvo el comisionista ante el juez.

Aunque resulta curioso que no diga qué constructora es, lo cual podría indicar que también se lo guardará para el futuro. No obstante, antes de saber si tiene más munición, faltan por ver las pruebas de esas acusaciones contra varias figuras del Gobierno y el PSOE. De momento, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez desmienten al empresario.

"Es absolutamente falso", decía en RTVE la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y es que hacia la cartera que dirige también ha apuntado De Aldama. En concreto, el conseguidor da a entender que el jefe de gabinete de la socialista, Carlos Moreno, frena el embargo de una de sus empresas: "Se hace la gestión y se nos concede el aplazamiento", concretó en sede judicial.

Un favor por el que, asegura, Moreno habría recibido un pago. "Se me piden 25.000 euros, quedamos para tomar café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", explicó ante el magistrado de la Audiencia Nacional. Una acusación por la que Montero defiende a su jefe de gabinete asegurando que se trata de "un excelente trabajador, una persona que se desvive por el avance de España". Además, asegura que Moreno querellará contra Víctor de Aldama, al igual que hará el PSOE.