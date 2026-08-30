Alberto Prieto cuestiona que el dinero de la venta del ático se destine a los incendios: "Es una empresa pública, eso no funciona así"

El subdirector de 'El Español' ha asegurado en su intervención que le molesta la manera en la que ha sido pagado este domicilio: "El problema es que mi dinero. No es público, es mi dinero. Me pone de muy mala leche cuando hacen mal uso de mi dinero y luego no me lo explican, con lo cual ya creo que es mal uso".

Alberto Prieto, subdirector de 'El Español', ha cuestionado en laSexta Xplica que el dinero de la venta del polémico ático de Isabel Díaz Ayuso se destine a los terribles incendios que han golpeado España estos meses. Por este motivo, ha explicado que "es una empresa pública, eso no funciona así".

En su intervención, ha sostenido que en el contexto político "es normal que la izquierda lleve ocho años intentando acabar con Ayuso, igual que la derecha lleva ocho años intentando acabar con Sánchez". Eso sí, dice que "lo que está mal" es que las explicaciones de algunos partidos o mandatarios "no encajen".

"Si el mismo día que 'El País' da la exclusiva del ático y hablas con la Comunidad de Madrid y te dicen la abuela fuma y tal... Dices vale, ¿pero me lo explicas?", explica. "El problema es que luego encima salen más informaciones que encajan más con la sospecha que con la explicación de la Comunidad de Madrid. Con lo cual dices, esto huele aún peor. Como decía Pilar Rahola, huele a pescado podrido, no, muy podrido. Entonces vuelves a preguntar y te vuelven a decir cosas contradictorias. Y el problema es que después lo que nos cuentan es que la señora Ayuso, a principios de agosto, se va a ir a vivir a una casa en Puerta de Hierro", cuestiona.

En cuanto a cómo ha sido pagada esta casa, dice que le molesta que sea con su dinero: "El problema es que mi dinero. No es público, es mi dinero. A mí me pone de muy mala leche cuando hacen mal uso de mi dinero y luego no me lo explican, con lo cual ya creo que es mal uso. No es un uso raro, es malo, seguramente porque si no me lo explicas es malo. Te dicen que el dinero lo van a utilizar para los incendios. No puede ser porque es una empresa pública".

"Si se lo encargas a una empresa pública es para que tengan menos trazabilidad que si lo hiciera directamente la Comunidad de Madrid. Con lo cual, la empresa pública que tiene sus propias cuentas no puede coger ese dinero y decir venga para el erario público. No, no puede ser eso. Eso no funciona así", ha sentenciado.

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