Un "narco arrepentido", tras encarcelar a Manuel Charlín: "Tengo miedo desde hace 20 años"

En este reportaje, Equipo de Investigación quedó con Manuel Fernández Padín, un narco arrepentido que, por "precaución" decidió hacer la entrevista en una gasolinera.

Equipo de Investigación charló en un reportaje de 2016 con Manuel Fernández Padín, un narco arrepentido, que había querido hablar con los reporteros del programa en una gasolinera por "precaución": "Tengo miedo desde hace 20 años", confesó Fernández Padín en el vídeo principal de esta noticia.

Y es que Padín había declarado contra todo un clan gallego del narcotráfico. Una confesión que llevó a la cárcel a uno de los capos más violentos: Manuel Charlín. Así contó en este vídeo Fernández Padín cómo recibió amenazas "por parte de Jorge Outón, yerno de Manuel Charlín": "Me hizo un gesto de degüello".

"El precio a pagar puede ser muy alto, incluso la muerte", aseguró el narcotraficante arrepentido, que se había quedado sin la protección del Estado.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir.

*Vuelve a ver Equipo de Investigación: nuevos narcos

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