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En la playa de la Zurriola

Muere ahogado un joven de 22 años tras caer al agua cuando pescaba en San Sebastián

Los detalles Para su rescate, se movilizaron recursos de Emergencias, entre Bomberos, Cruz Roja y Ertzaintza, y se localizó el cuerpo en el agua. Los Bomberos lo sacaron del agua y, una vez en tierra, el personal médico confirmó el fallecimiento del joven.

Una gran ola rompe este martes contra el espigón que protege la playa de la Zurriola de San Sebastián. Una gran ola rompe este martes contra el espigón que protege la playa de la Zurriola de San Sebastián.Agencia EFE
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Un joven de 22 años falleció este sábado por la tarde ahogado tras caer al agua cuando pescaba entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás, en Donostia-San Sebastián.

Según informó el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los hechos sucedieron a las 18:40 horas, cuando se recibió el aviso de que un joven que se encontraba pescando con otras personas entre la playa de la Zurriola y la punta del Monpás en la capital guipuzcona había caído al agua y había desaparecido en ella.

Para su rescate, se movilizaron recursos de Emergencias, entre Bomberos, Cruz Roja y Ertzaintza, y se localizó el cuerpo en el agua. Los bomberos lo sacaron del agua y, una vez en tierra, el personal médico confirmó el fallecimiento del joven.

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