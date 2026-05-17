Alberto Garzón denuncia que "gran parte de la inflación se debe a los beneficios de las grandes empresas": "Aprovechan las circunstancias"

Alberto Garzón debuta como 'xplicador' en laSexta Xplica asegurando que "el problema de la desigualdad ha sido estructural en la economía española desde hace mucho tiempo".

"El coste de la vida cada vez es mayor", apunta José Yélamo, presentador de laSexta Xplica, ante Alberto Garzón. El economista y exministro de Consumo debuta como 'xplicador' en el programa de laSexta y destaca que "el problema de la desigualdad ha sido estructural en la economía española desde hace muchísimo tiempo".

Aunque en los últimos años el Salario Medio Interprofesional ha subido un 70 %, recuerda, "es obvio que desde 2021, un poco antes de que Rusia invadiera a Ucrania, los precios empezaron a dispararse". "Por lo tanto, subió el precio de la vida", comenta. Así, aunque los salarios suban en "términos nominales", si el precio de las cosas sube más, se incrementa la dificultar para llegar a fin de mes o ahorrar.

El economista explica el motivo de esta situación citando fuentes de la OCDE y el Banco Central Europeo: "Gran parte de esta inflación es debida a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas que aprovechan las circunstancias, como una invasión en Ucrania, que genera un impulso a los precios hacia arriba".

Se trata, afirma, de "empresas con gran poder de mercado" que "suben los márgenes de beneficio". "No solo van trasladando los costes que van teniendo -como por ejemplo el petróleo o los fertilizantes- sino que a la siguiente cadena, se lo aplica a los productos que venden".

"¿Al final qué ocurre? Que la cesta de la compra ha multiplicado su precio y tu salario, a pesar de haber subido, no da para tanto", concluye.

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