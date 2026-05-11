Alberto Garzón, tras decir Esperanza Aguirre que el crucero tenía que haberse ido a Países Bajos: "Lo que hace es populismo y transmitir ignorancia"

El exministro critica las palabras de la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid por decir que "lo que hace el Ejecutivo de Sánchez es hacer "una cortina de humo con esto del coronavirus, que es un programa de televisión". Pero es que, además, el brote en el crucero MV Hondius no es el COVID, sino el hantavirus.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado una vez más al Gobierno de España por la crisis del hantavirus. Al ser preguntada por laSexta, la expresidenta se ha mostrado "indignada" con el Ejecutivo español y ha asegurado que lo que hace el Ejecutivo de Sánchez es hacer "una cortina de humo con esto del coronavirus, que es un programa de televisión".

También ha criticado que el barco fondease en Tenerife en vez de en Países Bajos, haciendo caso omiso a las indicaciones de la OMS, que aseguró que el mejor sitio para aterrizar, por cercanía, era España y no Cabo Verde.

"Es evidente que el sistema público de salud español, las capacidades, las profesionales, la cualificación en los instrumentos necesarios... Claramente, los tenía España", subraya el exministro de Consumo, Alberto Garzón. Ahora bien, "lo que hace Esperanza Aguirre es algo que ya conocíamos: es puro populismo, y encaja en lo que estaba diciendo: intentar aprovechar cualquier circunstancia para atacar al Gobierno", afirma.

Y lo que dice Esperanza Aguirre de que tendría que haber ido a Países Bajos, recalca Garzón es "en el fondo ignorancia, es no entender que los virus no entienden de fronteras. Que el hecho de que esté el virus en Países Bajos no va a eximir de ningún riesgo a la ciudadanía española o a la ciudadanía de Canarias", añade Garzón.

Y, al final, esto, según Garzón, "debería ser el aprendizaje". Esto es, "en un mundo globalizado, las probabilidades se incrementan y esto puede pasar y le puede pasar con cualquier gobierno. Lo que debería hacernos aprender esta enseñanza es básicamente que cuando esto sucede, es normal que haya miedo en la población, pero el papel de los dirigentes políticos de la administración pública no debe ser transmitir eso directamente de manera pura, porque lo que va a hacer es retroalimentar ese miedo, sino llamar a la calma y ponerse detrás de la ciencia".

Sin embargo, lamenta y concluye Garzón, "desgraciadamente, la batalla política parece cruzarse siempre y me temo que en el futuro también". En el vídeo podemos ver al completo esta intervención, así como las declaraciones de Esperanza Aguirre.

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