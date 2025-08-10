Ahora

"Hay dos modelos"

Afra Blanco: "Rajoy vació 40.000 millones de la hucha de las pensiones para la banca"

La sindicalista ha señalado el "problema político" de las pensiones y apunta al "empresario mal empresario". Además, habla del modelo público y privado.

Afra Blanco, en laSexta Xplica

Afra Blanco ha participado en laSexta Xplica para tratar el tema de las pensiones. En su exposición, ha señalado a Mariano Rajoy por, según dice, vaciar la hucha de las pensiones y dar dicho dinero a la banda

"Rajoy vació la hucha de las pensiones para dárselo a la banca. Yo defiendo la movilización y la defensa de las pensiones, y me han criticado por ello", cuenta.

La sindicalista, además, ha respondido a una jubilada que ha trabajado muchos años sin contrato y que prácticamente ha cotizado: "Su problema de origen es el empresario mal empresario. El problema de las pensiones es político".

"Hay dos modelos. Yo defiendo el público, que nos tiene en cuenta a todos y a todas. A los trabajadores de ayer, de hoy y del futuro", afirma.

Luego, el otro modelo: "El privado no. Ahí la clase trabajadora no va a estar y serán los intereses de unos pocos".

