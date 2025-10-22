"¿Le vais a echar el muerto a Chicote?": la pregunta de Iñaki López a los concursantes que se juegan 30.000 euros

Miriam e Israel, concursantes de Tesoro o Cacharro, tienen que elegir quedarse con una capa de Palomo Spain que llevó Madonna en un videoclip o con un pañuelo de la marca Hermès en colaboración con el ilustrador Daniel Clowes.

En la ronda final, Miriam e Israel deben escoger entre el objeto que han calificado como tesoro, una capa de Palomo Spain que llevó Madonna en un videoclip con Maluma, o un objeto secreto, que se encuentra tapado y que solo podrán saber de qué se trata por la descripción que les dé Jéssica, hermana de Miriam.

La pareja, que se tiene que poner unos antifaces, pregunta por todas las características a Miriam, que explica que se trata de un pañuelo "de colores y con rayas negras y rayas azules". Además, la hermana de la concursante destaca que el pañuelo "lleva la cara de una mujer con un antifaz" y es de la firma de lujo Hermès. "A Chicote le ha encantado", destaca Iñaki López en plató, donde Jessica pide dar la vuelta al pañuelo para describirlo en su totalidad: "Por detrás tiene el mismo dibujo pero en blanco y negro".

Por otro lado, Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, explica que el pañuelo está diseñado por "Daniel Clowes, uno de los ilustradores más importantes de EEUU" ya que, incluso, "tiene el Oscar del mundo del Cómic". El matrimonio decide preguntar a Alberto Chicote qué es lo que él opina para elegir con qué objeto quedarse a lo que Iñaki López responde en plató: "¿Qué le vais a pasar el muerto a Alberto?". por su parte, el exitoso cocinero responde divertido: "Donde Palomo compro poco y en Hermès no recuerdo".

Finalmente, la apreja decide quedarse con la capa y desechar el pañuelo, perdiendo 500 euros, uno de los premios más bajos del programa.

