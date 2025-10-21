Así es la espectacular figura de Rafa Nadal en el Museo de Cera que vale 50.000 euros: "¿Sabes tallar esos músculos?"

Esta réplica de Rafa Nadal, que se encuentra en el Museo de Cera de Madrid y vale 50.000 euros, se pueden observar hasta las venas del tenista. Además, el propio Nadal donó una de sus raquetas para completarla.

Israel y Miriam eligen la figura de cera de Rafa Nadal para competir con su tesoro: una capa diseñada por Palomo Spain que llevó Madonna en un videoclip con Maluma. "Rafa va a jugar un partido más en este plató, a pesar de haberse retirado", bromea Iñaki López al presentar a la figura en plató, donde Marc Flotats, un reputado coleccionista y experto en antigüedades, da más detalles sobre la figura.

Se trata de una réplica perfecta del tenista que está expuesta en el Museo de Cera de Madrid. "Hoy algún fan de Nadal estará echando de menos la figura", destaca Iñaki López en plató, donde alucina al ver que en la figura se mercan hasta las venas del tenista,

"¿Tú sabes tallar esos músculos?", bromea Miriam al calcular cuánto podría costar la escultura que, finalmente, deciden descartar en lugar de la capa de Palomo Spain. "Va a valer dinero y me va a dar un microinfarto, pero la vamos a quitar", confiesa la concursante que, tristemente tiene razón. Y es que Miriam e Israel pierden los 50.000 euros, el precio más alto, al deshacerse de la figura de cera de Nadal.

Y es que, como les recuerda Marc, "es la figura auténtica": "Está muy bien hecha, con un detalle espectacular, en el que aparecen las venas de los brazos". Para realizar esta espectacular figura, además, se tardaron 6 meses y la raqueta que la acompaña le aporta también gran valor ya que ha sido donada por el propio Rafa Nadal.

