Afra Blanco, tajante tras el 'hijo de puta' que le dijo una concejala del PP a Sánchez: "Tendría que dejar el puesto, pero también Ayuso"

La sindicalista Afra Blanco reacciona al insulto ('hijo de puta') que una concejala del PP profirió al presidente del Gobierno durante un mitin socialista en Teruel, con la candidata, Pilar Alegría, donde, además, se coló. En el vídeo, los detalles.

Una concejala del PP de Vallanca (Valencia) Belén Navarro, llamaba 'hijo de puta' al presidente del Gobierno durante un mitin del PSOE en Aragón. Las elecciones en esta comunidad se celebran este próximo domingo, 8 de febrero.

La periodista Carmen Morodo critica estos insultos: "Alguien que ocupa un puesto público y se comporta de esa manera, no está a la altura de quien está representando ni está a la altura de las siglas (...) Estaría bien que esta señora dejase el puesto que está ocupando".

Algo en que está más que de acuerdo la sindicalista Afra Blanco: "Tendría que dejar el puesto. Absolutamente. Y también Isabel Díaz Ayuso. Y también Alberto Núñez Feijóo, que colgó un vídeo precisamente con un escrito poniendo 'Me gusta la fruta', que viene a ser hijo de puta", recuerda y afirma Blanco.

Por eso mismo, señala y sentencia Blanco, "Alberto Núñez Feijóo no le puede pedir la dimisión, porque lo ha hecho antes". En el vídeo podemos ver al completo toda esta secuencia.