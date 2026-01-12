Jon Echevarría (PP) acusa a "la izquierda" de "fomentar la radicalidad": "Ha habido un pendulazo y ahora hay jóvenes radicales de derechas"

El miembro de Nuevas Generaciones del PP considera "gravísimo" el cuadro de Adolf Hitler en la sede de Núcleo Nacional, pero también denuncia que se ensalce a Fidel Castro, "como hacen las dos ministras comunistas que nos gobiernan": "Ahora hay jóvenes radicales pero, por primera vez, también de derechas".

Jon Echevarría, miembro de Nuevas Generaciones del Partido Popular, afirma en laSextaXplica que la radicalización de los jóvenes en España "no es nada nuevo", subrayando que el fenómeno se ha manifestado históricamente en distintos sectores ideológicos.

"En España, desde hace décadas, tenemos una juventud de extrema izquierda ejerciendo la violencia en las calles y en las universidades", manifiesta el joven. En este contexto, cita a ETA y a sus supuestos "herederos", quienes, según afirma, "colocan terroristas en las listas" que son "recompensados por el PSOE con la alcaldía de Pamplona".

El dirigente juvenil del PP también se refiere a los separatistas catalanes, quienes él considera que "dieron un golpe de Estado" y que están siendo premiados "con la amnistía". "Esta es la radicalidad que lleva fomentando la izquierda desde hace muchos años, y ahora nos llevamos las manos a la cabeza porque se ha producido el pendulazo. Ahora hay jóvenes radicales pero, por primera vez, también de derechas", añade.

"Vemos imágenes gravísimas como el cuadro de Adolf Hitler colgado en la sede Núcleo Nacional, pero también hay que reconocer que es gravísimo ensalzar a Fidel Castro, como hacen las dos ministras comunistas que nos gobiernan", señala Jon, quien concluye su intervención asegurando que "antes de hablar de la radicalización de los jóvenes" habría que "condenar todo tipo de radicalización".

