Nogueras (Junts) muestra sus reticencias ante el decreto de desahucios: "Vamos a ver la letra pequeña. El Gobierno no puede ir sacando conejos de la chistera"

El contexto Junts apoyará la revalorización de las pensiones tras la decisión del Gobierno de separar esta medida de la votación del resto del escudo social, que seguirá incorporando una moratoria antidesahucios para los inquilinos vulnerables.

Apoyo a la subida de las pensiones, dudas con la moratoria de los desahucios. Es la postura de Junts después de que El Gobierno aprueba un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo socialtras un acuerdo con el PNV que incluye una modificación para garantizarse el apoyo de los nacionalistas al blindaje de los inquilinos vulnerables.

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, asegura en Al Rojo Vivo que su partido se plantó ante el decreto ómnibus hace una semana porque "el Gobierno quería hacer pasar por buenas las okupaciones y los impagos en el mismo decreto en el que se revalorizaban las pensiones". "Junts ha forzado al Gobierno a rectificar", ha añadido.

Pese a que la dirigente del partido de Carles Puigdemont celebra la medida, no quiere pronunciarse sobre si apoyarán o no el nuevo escudo social "Vamos a ver la letra pequeña", afirma, dejando claro que "el Gobierno no puede ir sacando conejos de la chistera".

Al respecto, Nogueras expone que, para contar con el apoyo de Junts, el nuevo decreto deberá poner fin a las medidas excepcionales de prohibición de los desahucios que se pusieron en marcha en la pandemia: "No vamos a permitir que esta medida se prorrogue más, han tenido seis años para buscar una solución a un problema que no solo persiste, sino que crece".

"El problema es mayúsculo, y no se puede vender a golpe de titular que se está solucionando un problema que es mucho más grave", añade al respecto la portavoz del partido independentista en la cámara baja.

No obstante, Nogueras muestra su recelo sobre que eso suceda, ya que, asegura Nogueras, en su formación temen "que será el mismo decreto con alguna tirita, que es lo que hacen siempre".

