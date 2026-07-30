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"Si algo así lo hace Pedro Sánchez se lía parda": Afra Blanco sentencia a la Comunidad de Madrid por la compra de un ático de lujo

La Comunidad de Madrid habría adquirido un ático de lujo en el barrio de Chamberí que superaría los seis millones de euros. Curiosamente, solo un día después de que se conozca esta noticia, el gobierno regional ha anunciado que lo van a vender.

La Comunidad de Madrid habría adquirido un ático de lujo en el barrio de Chamberí que superaría los seis millones de euros. Curiosamente, solo un día después de que se conozca esta noticia, el gobierno regional ha anunciado que lo van a vender.

Solo un día después de que se publicara que la Comunidad de Madrid habría comprado un ático de lujo en el barrio de Chamberí para usarlo como oficina, el gobierno regional ha anunciado que va a vender ese y otros inmuebles con el objetivo de utilizar el dinero obtenido en reconstruir las zonas afectadas por los incendios.

María Claver sostiene que la Comunidad de Madrid debería dar explicaciones ya que, en su opinión, "falta información" ya que no se ha explicado por qué han adquirido ese inmueble. La periodista indica que, hipotéticamente, si se hubiera adquirido como residencia de la presidenta de la comunidad, "no es un escándalo".

"Todos los ministros y siete presidentes de comunidades autónomas tienen residencias oficiales", añade. "Creo que el problema que tiene la izquierda es que se llena de balón", afirma, "cuando tiene una cosa en la que tiene que pedir explicaciones apunta, directamente, a la luna para que la cosa quede en nada porque pierden credibilidad".

Afra Blanco, por su parte, señala que ella quiere "llamar a la coherencia": "Si algo así lo hace Pedro Sánchez se lía parda". "Si nos enteramos mañana de que han ocultado desde el gobierno la compra de un aticazo para, presuntamente, trabajar desde él cuando no se puede trabajar en él... se lía", concluye.

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