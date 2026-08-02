España vive su peor año con el fuego: en lo que va de 2026 ya se han quemado 186.544 hectáreas

Imagen de una zona afectada por el incendio en La Vall d'Uixó

¿Por qué es importante? Además, durante los primeros siete meses de este año se han registrado 38 grandes incendios forestales, lo que supone triplicar la cantidad registrada durante el mismo periodo en 2025.

España enfrenta su peor año en términos de incendios forestales. En los primeros siete meses de 2026, se han quemado 186.544 hectáreas, superando con creces las 33.360 hectáreas del mismo periodo en 2025, según el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. El incendio en Burgohondo, Ávila, ha sido el más grande registrado, con 50.000 hectáreas afectadas. Además, el número de grandes incendios forestales ha aumentado significativamente, con 38 incidentes en 2026 frente a los 12 del año anterior. Estos datos subrayan un incremento alarmante en la frecuencia y magnitud de los incendios en el país.

España está viviendo su peor año con los incendios. Si 2025 ya marcó una temporada de verano marcada por el fuego, en los siete primeros meses de 2026 los datos han aumentado tan considerablemente que, pese a los meses que quedan, ya es el peor año nacional.

Según los datos provisionales facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 2 de agosto de este año, en España se han quemado 186.544 hectáreas forestales.

El dato ha aumentado muy considerablemente, como se puede comprobar al compararlo con las 33.360 hectáreas que se quemaron en el mismo periodo de 2025. De hecho, el incendio de Burgohondo (Ávila), con 50.000 hectáreas quemadas, es el más grande registrado en España.

Ahora bien, no solo son las hectáreas quemadas, sino también la cantidad de fuegos que se han tenido que combatir. De acuerdo con los datos mencionados, en 2026 se han registrado 38 grandes incendios forestales (GIF) frente a los 12 registrados en el mismo periodo del 2025.

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