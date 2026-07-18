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Noelia Núñez: "Rufián ha dicho ocho catalanes en la Selección... oye, ocho españoles"

En el programa de José Yélamo, la 'popular' afirma que el portavoz de ERC en el Congreso "quiere ser presidente del Gobierno". "He visto tantas cosas en esta legislatura que no me sorprende lo que ha dicho", expone.

Noelia Núñez: "Rufián ha dicho ocho catalanes en la Selección... oye, ocho españoles"

Noelia Núñez ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las palabras de Gabriel Rufián y de su deseo de que España gane el Mundial. Para la 'popular', esto está lejos de ser una sorpresa: "He visto tantas cosas en esta legislatura..."

"Rufián quiere ser presidente del Gobierno y ahora va de españolista cuando intentó separarse del país y ha basado toda su acción política en renegar de España y en atacar a los españoles", ha expuesto.

Eso sí, le hace un matiz a sus palabras: "Ha dicho ocho catalanes en la Selección... oye, son ocho españoles".

España se juega, ante Argentina, conseguir su segundo Mundial y sumar una nueva estrella al escudo después de la de Sudáfrica 2010.

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