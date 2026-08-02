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Ascienden a 38 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el suroeste de Japón

El contextoLas autoridades japonesas han elevado este domingo a 38 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió a primera hora del martes la isla japonesa de Kyushu.

Vivienda dañada en Kumamoto, Japón, tras el seísmo de 7,1 en la escala de Ritcher Vivienda dañada en Kumamoto, Japón, tras el seísmo de 7,1 en la escala de RitcherEuropa Press/Contacto/Jia Haocheng
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Las autoridades de Japón han actualizado este domingo el balance de víctimas del terremoto que golpeó el martes la isla japonesa de Kyushuy y sitúan ya en 38 los fallecidos a causa de este seísmo, que tuvo una magnitud de 7,2.

La prefectura de Kumamoto, la zona más castigada por el terremoto, ha confirmado este nuevo recuento, que también habla de, al menos 143 heridos, según ha informado la televisión japonesa Asahi.

También hay, por ahora, más de 9.200 evacuados que continúan alojados en centros de acogida.

El terremoto ha afectado a más 1.540 edificios, que han sufrido daños, de los que 182 han quedado completamente derruidos. Además, casi 72.000 viviendas siguen sin acceso al suministro de agua.

Las autoridades de Kumamoto han anunciado que se han dado por finalizadas las tareas de búsqueda y rescate en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto, donde una explosión que se produjo tras el seísmo provocó el derrumbe de parte de las instalaciones.

La Policía y el equipo de bombero lograron sacar con vida a 12 personas entre los escombros. Sin embargo, siete personas fallecieron en ese edificio. Una vez confirmado que no quedaban desaparecidos en el interior, los equipos de emergencia cerraron oficialmente el operativo de rescate durante la jornada del sábado.

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