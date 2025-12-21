Una paciente de cáncer de mama tilda de "violencia institucional" el villancico de la Junta de Andalucía: "Han muerto mujeres"

En sus palabras en laSexta Xplica, ha mandado un mensaje claro a los políticos y asegura que "ninguno tiene dignidad". "Estamos mirando por la salud", ha afirmado.

Anabel Cano, paciente de cáncer de mama, ha hablado en laSexta Xplica sobre los casos de cribados que hay en Andalucía y de la actitud de la Junta que preside Juanma Moreno Bonilla. "Ni siquiera sabe contar. Dijo que éramos 23 y por ley hay 50 denuncias puestas. Mínimo hay 50", ha dicho.

"Hasta el lunes éramos 301 y ahora somos 306. Le dije que esperase a que salgan Málaga y Huelva, y lo que sigue saliendo de Sevilla. Se va a cagar cuando salgan Málaga y Huelva", ha expresado.

Anabel ha cargado contra el vídeo de villancicos de los miembros del PP de la Junta de Andalucía: "Es violencia institucional. Han muerto mujeres. Deberían dar ejemplo. Son el Gobierno, son los que deberían mirar por nosotros y cuidarnos. No saben dar ejemplo".

"Estamos mirando por la salud. No solo por el cáncer de mama. Es la salud general de todos los españoles. Se están cargando la sanidad pública", ha expuesto Anabel.

En su conclusión, ha mandado un mensaje a los políticos: "No hay ni uno que tenga dignidad. Me da igual que me digan que tengo lo que me merezco por haber votado al PP. Sí, los voté. Había que cambiar, y él dijo que miraba por la sanidad y por la educación. Me ha costado un pecho".

