Marta García Aller, sobre Ábalos y Koldo: "Parece que hay ganas de tirar de la manta"

La periodista reacciona a las declaraciones de Koldo y a las del hijo de Ábalos, destacando que la cuestión es ver "cuántas pruebas hay" de lo que están diciendo y hasta cuándo "se están guardando la artillería pesada, si la hay".

Marta García Aller ha destacado que José Luis Ábalos y Koldo García llevan tres días en la cárcel y no paramos de escuchar "de todo" desde entonces. Unas declaraciones que realizan ellos mismos o personas cercanas.

Unas palabras con las que ha hecho referencia tanto a las declaraciones de Koldo, que ha asegurado que Begoña Gómez tuvo un papel clave en el rescate de Air Europa; como las que ha realizado el hijo de José Luis Ábalos, que ha arremetido sin pruebas contra Pedro Sánchez tras el ingreso en prisión de su padre. "Santos le ofreció un cheque en blanco en nombre del presidente", ha indicado.

La periodista ha destacado que ahora lo importante es ver cuántas pruebas hay de todo lo que se está diciendo y hasta cuándo se están guardando la "artillería pesada, si es que la hay".

Lo que sí que está claro con lo que está ocurriendo, ha añadido, es que parece que lo que hay son "ganas de tirar de la manta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.