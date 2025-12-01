Pilar Velasco, sobre las amenazas de Ábalos y Koldo: "Estamos viendo un ventilador un tanto averiado: las acusaciones que hacen son de difícil credibilidad"

Tras su entrada en prisión, el que fuera ministro de Transportes parece que tiene ganas de hablar y de cargar contra el Gobierno, hasta su propio hijo, David Ábalos, ha cargado contra Begoña Gómez en los medios. La periodista Pilar Velasco lo analiza en este vídeo.

El que fuera ministro de Transportes y Fomento, José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, ya están en la cárcel de Soto del Real, y desde entonces no han parado de disparar, en los medios de comunicación, eso sí, contra el Gobierno, incluida la mujer del presidente, Begoña Gómez. Hasta el propio hijo de Ábalos ha concedido una entrevista a 'El Mundo' para cargar contra el Ejecutivo, sin pruebas, claro.

Según analiza la periodista Pilar Velasco, directora de @democrata.es tras ver un vídeo de algunos extractos de estas acusaciones, Ábalos es indudable de que tendrá que tener información del presidente porque era una persona muy cercana a él, era ministro y además secretario de Organización del PSOE, sin embargo, "lo que estamos viendo desde que han entrado en prisión es una suerte de ventilador averiado o que no funciona".

Porque, tal como argumenta Velasco, "las acusaciones que están haciendo son de difícil credibilidad, como por ejemplo la reunión en un caserío entre Pedro Sánchez y Otegi o las acusaciones de Koldo, que no las dice en los Tribunales, sino en los medios de comunicación, y si por algo se le conoce a Koldo en esta instrucción es que grababa todo desde hace muchos años (...)".

Por tanto, concluye Velasco, "pueden perder su credibilidad por el camino antes de que puedan intentar pactar [para rebajar su pena]". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.