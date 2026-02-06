Sílvia Orriols y la etnia catalana: "Un grupo humano diferenciado con una lengua y cultura propias"

La alcaldesa de Ripoll recurre a la definición de etnia establecida por el Institut d’Estudis Catalans y lo utiliza como un sinónimo de cultura.

Sílvia Orriols considera que el pueblo catalán son una etnia diferente. La diputada catalana considera que si se toma "el concepto tradicional, que incluye el Institut d’Estudis Catalans, por ejemplo, lo que se dice es que es un grupo humano diferenciado con una lengua y cultura propias y con un recorrido histórico compartido".

Esto, en su opinión, convierte a ser catalán en una etnia al igual que, según indica, lo son los castellanos o los franceses."Ella no utiliza a la fecha de hoy la palabra raza, habla de etnia y lo utiliza en el sentido como de sinónimo de cultura", indica Xavier Torrens.

Orriols, como indica el profesor de Ciencia Política, considera que solo una pequeña parte de los habitantes de Cataluña son catalanes ya que para ello deben reunir una serie de condiciones.

Estas son, por ejemplo, hablar catalán o tener valores democráticos que coinciden con la cultura occidental. Una exclusión que ya están sufriendo muchos ripolleses, el lugar donde gobierna en minoría.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.