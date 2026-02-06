Conxa Rodríguez señala cómo se vincula el carlismo con Alianza Catalana, el partido de Sílvia Orriols

Conxa Rodríguez expone Alianza Catalana está creciendo en lugares que fueron carlistas durante el siglo XIX. Así, vemos como el partido de Sílvia Orriols ha penetrado en zonas del interior de Cataluña, Olot, Vic o el Ripollés.

Los votantes más conservadores se concentran allí donde prendió el independentismo con más fuerza. Lugares donde, además, todavía resuenan los disparos de una lucha decimonónica.

Conxa Rodríguez indica que Alianza Catalana "está creciendo en los núcleos que fueron carlistas durante el siglo XIX". Como, por ejemplo, zonas del interior, Olot, Vic o el Ripollés.

Rodríguez investiga sobre el Carlismo y, como cuenta, ha comprobado que la penetración de Alianza Catalana coincide plenamente con las zonas en las que más fuerza tuvo el carlismo en el siglo XIX.

Los mensajes proteccionistas de Alianza Catalana rescatan la esencia carlista del XIX y sus reivindicaciones de autogobierno suenan muy parecidas. "La Cataluña del interior, la Cataluña rural, la católica, conservadora, insurrecta, que en el siglo XIX reacciona contra la Cataluña liberal, industrializada y la nueva clase burguesa que emerge", expone Rodríguez. "Ahí sí que hay una vinculación muy clara", añade.

Xavier Torrens señala que los partidos nacionalizados populistas "primero arraigan en las zonas rurales, luego pasan a ciudades medias y luego acaban entrando en las áreas metropolitanas". "Sílvia Orriols conecta con el sector del campo, los 'pagesos', porque ella nació en una casa de 'pagès'", añade Xavier Rius.

