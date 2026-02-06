Esta es la estrategia de Vox para evitar una fuga de votos hacia Alianza Catalana

A pesar de que Sílvia Orriols no esconde su odio hacia España, Santiago Abascal evita el enfrentamiento con ella. Para el líder de ultraderecha no existe el conflicto ya que Alianza Catalan está centrada en criticar la inmigración ilegal.

Al igual que la ultraderecha española ama rodearse de banderas rojigualdas, Sílvia Orriols se rodea de banderas catalanas, tanto independentistas como autonómicas. Y lo hace, además, sumando un mensaje de odio hacia el Estado español.

Orriols no esconde es odio ya que considera que España somete a "su nación". "Yo no saldré como Junqueras a decir que amo España", añade, "cualquier nacionalista catalán tiene este deber de odiar a un Estado que lo oprime, que le niega el derecho a existir".

Y, a pesar de que no oculta su escaso aprecio por España, cuando se le pregunta a Santiago Abascal por la alcaldesa de Ripoll, evita el enfrentamiento. El líder de Vox señala que "no hay relación". "No hay un choque porque, en estos momentos, Alianza Catalana está centrada en criticar la inmigración ilegal y no tanto en la ambición separatista", añade. El sueño de la diputada catalana es que, al igual que hizo Benjamín Netanyahu reconoció como Estado independiente a Somalilandia, ocurra lo mismo con Cataluña.

Aunque ya ha reconocido que no se va a presentar a las elecciones generales, en las catalanas las encuestas auguran que su formación superaría a los de Abascal ya que parte de su ascenso viene de votantes de Vox. Algo que ha obligado al partido de ultraderecha a renovar su estrategia.

Xavier Torrens expone que, antes, desde Vox, prácticamente nunca hablaban en catalán. "Ahora han empezado a hablar en catalán porque temen una fuga de votos hacia Alianza Catalana", expone el autor de autor de 'Salvar Catalunya'.

Pero, para Orriols, las aportaciones de Vox no son lo suficientemente ultras. A pesar de que piden deportaciones masivas, no son beligerantes contra la inmigración latina. "Ya una parte electorado, en el caso del discurso antiinmigración en Cataluña, ven como el partido auténtico a Alianza Catalana más que a Vox", señala el profesor de Ciencia Política.

Este sí que cree que se vaya a dar una fuga de votos del partido de Abascal al de Orriols. "De hecho, Orriols se autocalifica de islamófoba algo que no hemos escuchado decirse de sí mismo a Santiago Abascal", concluye, "y Orriols no tiene ningún tapujo en decir que para ella es lo mismo un inmigrante latino que un inmigrante rumano, chino o árabe si no hablan catalán".

