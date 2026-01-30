¿Qué hay de cierto en el teórico milagro económico franquista?: "Necesita ser muchísimo más desmontado"

El catedrático en Historia Miguel Ángel del Arco Blanco expone que esta es una de las afirmaciones que más perdura en la actualidad y que la realidad mostraba que muchos trabajadores en esa época apeas podían sobrevivir.

La propaganda franquista en redes nos habla de una España grande y los jóvenes, a través de su algoritmo, llegan a vídeos que ensalzan tanto a Francisco Franco como al emperador Carlos V, un monarca al que la dictadura ya rendía pleitesía.

Fernando Hernández Sánchez expone que el franquismo basaba su señal de identidad "en ese pasado imperial católico tradicional que empezó por los Reyes Católicos y siguió fundamentalmente con los Austrias mayores hasta Felipe II".

"En ese caso no inventa gran cosas", añade Gutmaro Gómez Bravo, "sino que reutiliza símbolos del pasado que están presentes en lo que es todo el movimiento católico conservador de finales del XIX". El catedrático de Historia añade que, además, hicieron algo muy interesante como fue "vincular la guerra a una guerra de cruzada, de reconquista". “Entonces reutiliza todos los elementos y vuelve a esa idea de España para los españoles”, expone.

Pero esa idea contraria a la inmigración choca con la realidad del país, ya que millones de españoles tuvieron que emigrar al extranjero. En medio del teórico milagro económico franquista, que algunos hoy revindican, muchos españoles salieron de manera masiva a otros países europeos que estaban en proceso de reconstrucción.

"Esa salida masiva suposo la llegada de retorno de remesas y divisas de las cuales el régimen estaba absolutamente necesitado", indica Hernández. Además, también trajo consigo modernización y apertura ya que, como indica el doctor en Historia, la gente que se iba fuera y volvía de visita contaba como se podía vivir perfectamente en una democracia.

Mientras que el NO-DO vendía un milagro económico, los trabajadores españoles, ante las cámaras de medios extranjeros, contaban que apenas podían sobrevivir. Miguel Ángel del Arco Blanco afirma que "el mito de la economía del franquismo como supremo realizador de la industrialización, del desarrollo económico, es el que mejora perdura y el que también necesita ser muchísimo más desmontado". “Hasta el año 53 y al año 54, en la agricultura y en la industria, no se recuperan los niveles productivos de preguerra del año 1935”, destaca el catedrático en Historia.

