Pancho Varona recuerda cómo los cines se convirtieron en subversión contra el franquismo: "La gente iba a ver otro tipo de estrellas"

Pancho Varona recuerda en este vídeo cómo los jóvenes iban a los cines del franquismo a hacer lo que no podían en la calle: "No podías darte unos besos porque te miraban y decían ¡Jesús!".

Pancho Varona, compositor de muchas canciones de Joaquín Sabina, recuerda en el vídeo sobre estas líneas que, en los últimos coletazos del franquismo, al cine se entraba a disfrutar dentro de lo que no podías disfrutar fuera.

"No estaba mal visto ir de la mano por la calle, pero no podías darte unos besos porque te miraban y decían ¡Jesús!", recuerda el músico, que plasmó aquellas experiencias con "sabor a chocolatina, saliva, piel y sudor" en la canción 'Una de romanos'.

Era una cinéfila subversión a besos contra la prohibitiva dictadura. Pancho señala que aunque la censura seguía existiendo, "era cada vez un poquito menos fuerte", de manera que, además que "llegaban títulos interesantes", "la gente con ilusiones y con ganas de que le pasaran cosas no solamente iba a ver buen cine, también iban con su novia con su novio a ver otro tipo de estrellas".

En 1975, el año de los 'créditos finales' de Franco, en España se vendieron más de 250 millones de entradas de cine, mientras que el año pasado tan solo 74 millones. Los cines se llenaban para pasar del blanco y negro de aquella España, al tecnicolor de la gran pantalla.

Fueron un símbolo del deseo de libertad y cambio, que a Pancho le pilló en sus llamados años mozos. A los primeros conciertos y sus primeros pinitos en la música, explica que su hermana Gloria, tres años mayor que él, llevaba a casa "las historias que pasan en la facultad".

Hasta que el dictador murió, ir a un concierto era peligroso. De hecho, Pancho Varona recuerda que, incluso siendo menor, acabó detenido en la Dirección General de Seguridad: "Tenía 15 años o 16 años, yo era un mindundis", afirma.

