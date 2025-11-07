Torcuato Fernández-Miranda, padre político de Juan Carlos I y arquitecto de la Transición: "No debe ser un pequeño caudillo, sino un gran rey"

El periodista Juan Fernández-Miranda, sobrino nieto de Torcuato Fernández-Miranda, explica en este vídeo quién fue el padre político del rey Juan Carlos y "guionista de la Transición".

Para Juan Carlos I, Torcuato Fernández-Mirandaes su principal padre político, el hombre que desde 1969 le había preparado para heredar la jefatura del Estado del dictador Francisco Franco y convertirse en rey. Para el periodista Juan Fernández-Miranda, es su tío abuelo Torcuato, "el guionista de la Transición".

"Cuando muere el dictador Francisco Franco y es proclamado Juan Carlos I, él es la persona que tiene en la cabeza el proyecto jurídico y político que en un tiempo récord puede llevar a España de una dictadura una democracia", explica el periodista en el vídeo sobre estas líneas.

Catedrático en derecho, Torcuato Fernández-Miranda fue ministro secretario general del movimiento durante seis años en los que era el máximo alabador de la Falange. Sin embargo, su papel más importante llega cuando muere el dictador.

"Torcuato Fernández -Miranda había sido tutor del rey, había sido su profesor de Derecho Político. El rey Juan Carlos confiaba mucho en su criterio", apunta Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.

En sus notas, Torcuato ya había pensado en el papel del monarca, que según él "no debe ser un pequeño caudillo, sino un gran rey".

Juan Fernández-Miranda cuenta que, cuando Franco impuso a Juan Carlos I jurar los principios del movimiento, al entonces príncipe le entraron las dudas porque, al pasar a la democracia, se convertiría en un perjuro. Su tío abuelo, apunta, le habría dicho: "No se preocupe, júrelos, porque las leyes atan, pero no encadenan. Luego los iremos cambiando uno a uno legalmente".

