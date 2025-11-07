El 'búnker' de nostálgicos y la estrategia de Fernández-Miranda y Suárez: así se dinamitó al franquismo desde dentro

Juan Fernández-Miranda y el catedrático Ignacio Sánchez-Cuenca analizan en este vídeo cómo fueron los movimientos de Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez para aprobar la ley que puso fin al franquismo y trajo la democracia a España.

El primer día del rey Juan Carlos como jefe de Estado había que convencer a los procuradores franquistas de que lo que venía después de la dictadura era una España para todos, entre ellos lo que el periodistas Juan Fernández-Miranda denomina como "el búnker", o el grupo de líderes políticos del franquismo que "creían que la misión de Franco no moría con él".

Un búnker que, según explica Ignacio Sánchez-Cuenca, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, "tenía intereses creados en el franquismo, intereses económicos porque tenían grandes privilegios en empresas públicas o eran militares de la más alta graduación y sabían que sus carreras podían peligrar si el país se democratizaba".

Para lidiar con aquellos nostálgicos atrincherados, el rey le propuso a su antiguo profesor, Torcuato Fernández-Miranda, que asumiera la presidencia del Gobierno. Sin embargo él sugirió algo más práctico: presidir las Cortes. A cambio, Arias Navarro se quedó como presidente del Gobierno.

La estrategia de Fernández-Miranda y Adolfo Suárez

Juan Fernández-Miranda, su sobrino nieto, señala que "Arias Navarro se convirtió en un obstáculo grande porque él entendió que era el albacea del franquismo, que el franquismo sin Franco debía continuar".

A los ultras no les gustaba Torcuato Fernández-Miranda y se lo demostraban incluso al salir de misa o al conmemorar el tercer aniversario de la muerte de Carrero con gritos de 'traidor' y cantándole el 'cara al sol' mientras intentaba llegar al coche.

Desde la presidencia de las Cortes, Fernández-Miranda había ido sembrando el terreno para que el cambio llegara y había establecido un procedimiento de urgencia para que las Cortes no pudieran detener las leyes reformistas.

Finalmente, el rey forzó a Arias Navarro a dimitir y, de este modo, quien lleva a las Cortes la ley que consigue dinamitar el franquismo desde dentro es Adolfo Suárez.

Durante el debate los anquilosados en el búnker expresan sus reticencias, pero algo ha cambiado, hasta el punto de que el procurador elegido para exponer la ley para la Reforma Política tiene apellido de rancio falangista: el sobrino de José Antonio Primo de Rivera.

Fernández-Miranda y Suárez han ido tejido su estrategia durante meses. La ley que lleva a la democracia va a salir adelante. Juan Fernández-Miranda recuerda que el pleno de la votación se emitió en directo por televisión, lo que implicaba que quien votara 'no' a la reforma quedaría "retratado ante Dios y ante la historia, pero también ante los españoles".

