Manuel, sobre el director del Pozo Emilio del Valle: "Ese señor no pisaba la mina y si lo hacía era para hacer daño"

Manuel Moure perdió a su hijo en el año 2013 mientras este trabajaba en el en el Pozo Emilio del Valle. Junto a él fallecieron otros cinco compañeros más. Él, minero experimentado, tiene claro que lo sucedido no fue un accidente.

Un accidente en el Pozo Emilio del Valle, en León se llevó la vida de Manuel, junto a la de cinco compañeros más en el año 2013. Manuel Moure, su padre, minero experimentado, considera que el causante del fallecimiento fue una negligencia.

"Le quedaban meses para prejubilarse", cuenta Manuel, "es más, ese no era su puesto. Pero como había gente que protestaba, entonces, los quitaban de ese puesto y metían a otros". Como expone, "no había material, no había herramientas...".

El director de la mina, además, no contaba con conocimientos sobre la misma ya que, como expone Manuel, era "fabricante de muebles". "Ese señor no pisaba la mina y si la pisaba era para hacer daño", denuncia.

Manuel explica que "no se puede echar carbón habiendo bóveda" ya que esta se puede llenar de gas. "Si tú le abres hueco al gas, sale lo que salió, 13.000 metros cúbicos en un segundo". Este temido gas es el grisú, que provocó que su hijo, y otros seis compañeros, se asfixiaran.

