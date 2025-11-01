Ahora

En laSexta Columna

Manuel, sobre el director del Pozo Emilio del Valle: "Ese señor no pisaba la mina y si lo hacía era para hacer daño"

Manuel Moure perdió a su hijo en el año 2013 mientras este trabajaba en el en el Pozo Emilio del Valle. Junto a él fallecieron otros cinco compañeros más. Él, minero experimentado, tiene claro que lo sucedido no fue un accidente.

Manuel Moure perdió a su hijo en el año 2013 mientras este trabajaba en el en el Pozo Emilio del Valle. Junto a él fallecieron otros cinco compañeros más. Él, minero experimentado, tiene claro que lo sucedido no fue un accidente.

Un accidente en el Pozo Emilio del Valle, en León se llevó la vida de Manuel, junto a la de cinco compañeros más en el año 2013. Manuel Moure, su padre, minero experimentado, considera que el causante del fallecimiento fue una negligencia.

"Le quedaban meses para prejubilarse", cuenta Manuel, "es más, ese no era su puesto. Pero como había gente que protestaba, entonces, los quitaban de ese puesto y metían a otros". Como expone, "no había material, no había herramientas...".

El director de la mina, además, no contaba con conocimientos sobre la misma ya que, como expone Manuel, era "fabricante de muebles". "Ese señor no pisaba la mina y si la pisaba era para hacer daño", denuncia.

Manuel explica que "no se puede echar carbón habiendo bóveda" ya que esta se puede llenar de gas. "Si tú le abres hueco al gas, sale lo que salió, 13.000 metros cúbicos en un segundo". Este temido gas es el grisú, que provocó que su hijo, y otros seis compañeros, se asfixiaran.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'La montaña trágica: ¿quién mató a los cinco mineros?' en atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Pradas desmiente a un Mazón cada vez más acorralado judicial y políticamente que sigue a la suya con un acto en Alicante
  2. Los tres escenarios del PSOE después de que el Supremo haya solicitado investigar los pagos en efectivo del partido
  3. El Gobierno reconoce por primera vez el "dolor" causado por España a "los pueblos originarios" en México: "Hubo injusticia"
  4. La monarquía cumple 50 años sin la presencia de Juan Carlos I: varios escándalos le impiden tener un asiento reservado
  5. 12 años de lucha sin justicia de Manuel y Toñi que perdieron a su hijo en la mina de Ciñera: "No fue un accidente, fue un crimen"
  6. Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de Amazon, pide un abrazo del Rey: "Somos gente de bien"