Moha Gerehou: "La prioridad nacional no se va a quedar solo en la población racializada y migrante"

El periodista cree que Vox seguirá discriminando a otros colectivos a través de su idea de prioridad nacional como, por ejemplo a la gente de izquierda, a las mujeres o las feministas.

¿Es España un país cada vez más multicultural? Para la abogada Nessrin El Hachlaf Bensaid, nuestro país "siempre ha sido multicultural y multiétnica, siempre ha sido una España racializada". Los españoles, como señala, también han salido a trabajar al extranjero, mientras que los extranjeros han venido a España a trabajar. "Esto es una cuestión de momentos históricos y la historia de España es clara, otra cosa es que la gente no quiera conocerla", indica.

El periodista Moha Gerehou señala que, en España, por ejemplo, uno de cada cuatro menores de 18 años tiene padre o madre emigrante. En cuanto a los menores de cinco años, uno de cada tres. "Esto nos indica que España es racial y culturalmente cada vez más diverso", reflexiona.

Esto, como expone, genera dos posturas: "Una reduccionista, que trata de ceñirse a unas esencias que realmente no existen o entender que esa diversidad hay que trabajarla e, independientemente de dónde vengas y de dónde sean tus padres, tú tengas los mismos derechos".

Gerehou cree que la prioridad nacional no se va a quedar solo en al población racializada y migrante. "Seguirá con las personas de izquierdas, seguirá con las feministas y otros grupos", expone. "Al final, en esa prioridad nacional, solo encajarán los señoritos blancos españoles que defienden las ideas de ultraderecha", reflexiona, "cuanto antes sepamos qué es lo que realmente están proponiendo, antes nos podremos activar para tratar de garantizar los derechos para todos".

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