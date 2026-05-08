Nessrin El Hachlaf Bensaid, sobre las ayudas para migrantes irregulares: "Cuando llegamos no nos espera Sánchez con un sobre con dinero"

La regularización extraordinaria va a permitir a muchos migrantes conseguir su residencia y, de esta manera, comenzar a trabajar de manera legal y desarrollar sus vidas.

Muchos migrantes llevan años soñando con la regularización. Macarena cuenta a laSexta Columna que, para ella, significa poder trabajar de manera regular y, de esta manera, poder acceder a un piso, debido a que, en muchos casos, es imposible legalizar un contrato de alquiler si no se dispone de contrato de trabajo.

El periodista Moha Gerehou indica que la regularización permitirá a los migrantes desde acceder a una vivienda en mejores condiciones a tener acceso a la sanidad o al sistema educativo. Esto, en su opinión, no solo es importante para las migrantes, sino también para la convivencia en los barrios.

"No son personas que están en la precariedad más absoluta, durmiendo en parques, sino que realmente van a poder desarrollar sus vidas y ese desarrollo de sus vidas mejora la convivencia de todo el mundo", añade el periodista.

Pero, como expone, esa regularización "no es la panacea" ya que para poder acceder a la nacionalidad es necesario pasar "un examen de españolidad" en el que hacen preguntas que, quizá, un español no sería capaz de responder.

"Necesitas tener 5 años o 10 años de residencia en España para poder optar", indica. El periodista aclara que la regularización extraordinaria y la nacionalidad "son dos procesos diferentes", pero desde los partidos de ultraderecha tratan de unirlos "bajo el desconocimiento que existe sobre la migración en este país para decir 'Cuidado, que luego, con esta nacionalidad, van a poder tener los mismos derechos que tú'".

Nessrin El Hachlaf aclara que los migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular "no tiene ningún tipo de paguita". "Cuando llegamos no nos está esperando Pedro Sánchez con un sobre de dinero para financiarnos nuestra estancia en España", afirma, irónica, la abogada, "seamos menores o seamos mayores". Esta señala que solo hay ayudas, muy puntuales, para cuestiones referidas a la sanidad o la educación para menores de 16 años "y poco más".

“Las personas migrantes que no tienen papeles, que están en situación administrativa irregular, lo que reciben es apoyo humanitario”, indica Gerehou. "No se está diciendo 'ah bueno, pues tienes aquí tu casa, tu coche, tu teléfono móvil', sino que se dan apoyos humanitarios para que tú luego puedas desarrollar tu vida", afirma.

Con la regularización, los migrantes tendrán un permiso de residencia de un año, pero, para obtener, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, es necesario haber sobrepasado ese año legalmente para poder cobrarlo. Además, el 82% de las personas que cobran el IMV son españolas. "El acceso a las ayudas está supeditado a una residencia continuada legal y previa, previa a la tramitación este tipo de ayudas, por lo tanto, no va a ser automática", explica El Hachlaf.

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