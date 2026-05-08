Moha Gerehou afirma que detrás de la idea de 'prioridad nacional' "está el supremacismo blanco"

El periodista expone que se asocia el concepto de ser español con ser una persona blanca. Por ejemplo, en su caso, "como persona negra, la gente no me suele considerar una persona española".

¿Qué es la españolidad? Esta cualidad, que algunos exhiben algunos con ardor, es un concepto difícil de explicar. La abogada Nessrin El Hachlaf Bensaid expone que su definición puede cambiar en función de cada persona y cómo se sienta.

"Tú puedes llevar 30 años en España y no sentirte español, a pesar de haber nacido en España y tener nacionalidad española, y puedes llevar aquí dos años y sentirte más español que Abascal", afirma la abogada experta en extranjería, "no es una cuestión ni de tiempos ni de nacionalidades, sino una cuestión cultural y cómo te sientas tú como persona, individualmente".

"Si español es ser una persona a la que le gustan los toros, es una persona católica, come paella los domingos y vota a la ultraderecha, pues en esa definición de español no entran ni las personas migrantes ni muchísimos españoles", añade el periodista Moha Gerehou.

El periodista cuenta que él nació en Huesca y es, oficialmente, español. "Tengo un DNI español, pero, sin embargo, como persona negra, la gente no me suele considerar una persona española", expone. Gerehou cree que esto se debe a que la idea de español "está muy asociada a ser una persona blanca".

"Por eso, detrás de la idea de 'prioridad nacional' está el supremacismo blanco", indica. "Ser español es vivir y trabajar en España y sentirse parte de un nosotros", afirma la investigadora sénior del CIDOB Blanca Garcés, "lo que pasa que ese nosotros nacional puede ser exclusyente, o acostumbra a ser excluyente"

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