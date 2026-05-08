Antonio Liu Yang recuerda el racismo que vivió durante la pandemia: "La gente se cambiaba de acera al verme"

Este abogado de origen chino lleva toda su vida viviendo en nuestro país, pero, como comparte, no tuvo conciencia de su origen hasta que comenzó a estudiar en la universidad.

El escritor y abogado Antonio Liu Yang, hoy en día, se siente un español más. Nació en Pekín, aunque lleva toda su vida en España, 36 años. A pesar de que llegó siendo muy pequeño, no tomo conciencia de su origen hasta varios años después.

"Fue cuando llegué a Valencia y empecé a estudiar la carrera de Derecho", recuerda, "a la gente le extrañaba que un chino estudiara Derecho, hablando en español decente". "Fue la primera vez que fui consciente de que 'ostras soy de fuera'", añade.

Él pudo estudiar derecho después de aprovechar una educación pública que, además, pone en valor. Recuerda que, cuando llegó a nuestro país, una profesora de Lengua, doña Inma, reunía a los alumnos extranjeros que llevaba poco tiempo en el país y les daba clases extra. "Fue un regalo", afirma, “la educación pública, la enseñanza pública, es algo imprescindible si queremos avanzar en la sociedad”.

Yang ha sufrido racismo, hasta ejerciendo de abogado. Recuerda, por ejemplo, una situación que vivió en el juzgado de Valencia, donde un Guardia Civil comenzó a gritarle para que no pasara por el lugar por el que entran los abogados. "Casi me coge del cuello, hasta que saqué el carné de abogado", cuenta.

Aunque, en el momento que más odio ha sentido, fue durante la pandemia de COVID. Había gente que, incluso, se cambiaba de acera cuando le veían y le insultaban, gritándole "chino de mierda" o "vete a tu país". "Durante esa época, sí que volví a ser consciente de mi situación, y 'que por muy español que te sientas, sigues siendo un chino'", reflexiona.

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