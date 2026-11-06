El lado reivindicativo de los saqueos en las protestas: "Ellos son los que roban cada día todo lo que produce la clase trabajadora"

Los saqueos en las protestas, una constante en los últimos años en Francia, ha dado el salto a otras ciudades europeas, también españolas. ¿Buscan hacer el agosto con el material de lujo o es un intento de redención social?

Hace más de 20 años, dos jóvenes franceses descendientes de inmigrantes se electrocutaron accidentalmente mientras huían de la policía. Sucedía, como muchos de los altercados de hoy, en Saint-Denis. Muchas llamas, menores implicados y saqueos.

En 2018, Francia vuelve a ganar la Copa del Mundo de fútbol y, de nuevo, tiendas saqueadas. Cuatro meses después, los chalecos amarillos protestan y vuelve a ocurrir lo mismo. También en 2023, tras la muerte de un menor a manos de un policía.

Episodios que, tal y como explica el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, Guillermo Fernández, "llevan pasando en los últimos años con relativa frecuencia en Francia". En este sentido, separa la protesta los saqueos, que "no surgen de la propia manifestación, sino al lado".

Este otoño, los altercados a la francesa se han replicado en varias ciudades europeas, entre ellas Barcelona o A Coruña, con detenidos muy jóvenes que roban tanto productos de lujo, como tecnología o moda, a veces para revenderlos en internet.

"Hay grupúsculos que han aprovechado esto para quemarlo todo y llevarse las gafas del escaparate, pero creo que es muy injusto decir que toda la protesta es para esto", afirma el periodista Claudi Pérez, que considera que la protesta "tiene unas razones lógicas y profundas y un cabreo bien fundamentado".

Pero ¿de dónde viene la frustración de los jóvenes? Según uno de los presuntos cabecillas del movimiento Blocus en España, antes de ser detenido por la Guardia Civil, detrás existe cierta protesta social. "Obvio que hay un tema de clases detrás, porque cuando ellos hablan de que la juventud roba cosas, ellos son los que roban cada día todo lo que produce la clases trabajadoras de Francia", afirma Alexis Durey, uno de los organizadores de las protestas francesas.

"La mayor violencia que existe, en realidad, es la que segrega. Es degradación social, la represión, las desigualdades sociales y económicas. Todo eso constituye es una forma de violencia fuerte y, sin embargo, todo el mundo banaliza", reflexiona Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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