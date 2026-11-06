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laSexta Columna le acompaña a una protesta

laSexta Columna se adentra en las protestas de Milán: "Si no tienes dos trabajos, un alquiler es imposible aquí"

laSexta Columna acompaña a Louis Pogutz, activista del movimiento Milano in Piazza, promotor de las protestas en Milán que han terminado en disturbios a una manifestación. Denuncia los exorbitados precio del alquiler de la ciudad que han llevado a estudiantes a acampar en la universidad.

laSexta Columna acompaña a Louis Pogutz, activista del movimiento Milano in Piazza, promotor de las protestas en Milán que han terminado en disturbios a una manifestación. Denuncia los exorbitados precio del alquiler de la ciudad que han llevado a estudiantes a acampar en la universidad.

laSexta Columna viaja a Milán, donde la ultraderechista Giorgia Meloni ha enviado quinientos militares tras protestas cargadas de violencia. Allí, hace un par de semanas, más de doscientos menores acabaron en comisaría. Hubo saqueos y cargas policiales. 

Aquella protesta la había convocado, entre otros, Louis Pogutz, un estudiante universitario de solo 21 años que hoy habla con el programa. 

"La universidad no tiene dinero, no podemos pagar un alquiler, no podemos pagar el dormitorio público porque hay demasiadas personas que lo piden, no hay espacio para todos y hay algunos que tienen que dormir en la universidad. Eso no es una cosa que tendría que pasar, una escuela que dicen que es nuestro futuro", afirma. 

Como protesta, algunos estudiantes en Milán duermen en tiendas de campaña en el campus. En los últimos cinco años los precios del alquiler han aumentado más de un 22 por ciento en la ciudad. Vivir allí es tan caro, que hay muchas plazas de empleo público que quedan desiertas. Las torres de lujo han desplazado a la población. 

"Si quieres vivir en Milán tienes que estar dispuesto a trabajar y a moverte una hora y media. Aquí tener un alquiler es imposible, si no tienes dos trabajos es literalmente imposible con cálculos matemáticos", asegura Louis.

laSexta Columna acompaña a Louis en la primera manifestación que su grupo convoca después de los disturbios. Allí localiza a un policía de paisano y explica cómo lo han planificado todo para que, esta vez, no haya violencia. Para ello han organizado líneas de seguridad y tienen un sistema de comunicación directa.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Arde Europa. La revuelta contra los ricos' en atresplayer.

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