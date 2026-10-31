El general Mola, el "metódico" director del golpe del 36: así tejió su "impresionante red de contactos" entre militares y políticos

Los historiadores Fernando del Rey y Gutmaro Gómez Bravo analizan la figura del general Mola, arquitecto del golpe de Estado de 1936: "No hay otro más inteligente, más potente y más eficaz que él".

Para el director del golpe del 36, el general Mola, la batuta con la que dar instrucciones a sus variopintos 'músicos' era su máquina de escribir sin dejar nada a la improvisación.

Fernando del Rey, historiador, define a Mola como "un hombre metódico, obsesivamente anticomunista, muy puntilloso, con grandes dotes de organización". Gutmaro Gómez Bravo, también catedrático de Historia, apunta que el general se comunicaba con la cúpula golpista a través de comunicaciones y cifrados, lo que "ya nos dice que no es un golpe, digamos, chapuza como los anteriores, ni que hay rumores, sino que hay un cifrado que solo van a ver 15 personas en toda España y una planificación bastante elevada".

"No hay otro más inteligente, más potente y más eficaz que él. Montó toda una red impresionante de contactos por un montón de guarniciones", prosigue del Rey.

Sólo unos días antes del golpe de Estado, los Sanfermines empiezan. Como autoridad, asiste el general Mola, que disimula en mitad de la legalidad republicana.

Está allí apartado por el presidente Manuel Azaña, que sospecha de él. Sin embargo, Mola, enfadado con la República, ya había empezado su conspiración en un edificio de Madrid, donde se reúne con todos los cargos salientes del Estado Mayor.

La conspiración queda diseñada en torno a una selección de militares: el 'directorio', que tal y como explica Gutmaro "hará una serie de medidas económicas, suprime los partidos, no hay Constitución, no hay Parlamento y poco a poco ir abriendo la recuperación de la vida política de orden, dicen en su momento".

Para que ese plan político triunfe, Mola no solo capta generales, también acaba atrayendo a partidos de la derecha, como al líder de la Falange, los monárquicos alfonsinos, que "también están conspirando" y la CEDA, que "no suma en las milicias, pero sí financia".

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