"La educación pública se está convirtiendo en verdaderos guetos": la huelga de los profesores madrileños, como en Francia

laSexta Columna habla con profesores apaleados por la policía en las protestas por la educación en la Comunidad de Madrid. Como en Francia, reclaman más medios e inversión, porque "cargarse la educación pública es cargarse la meritocracia".

Las protestas francesas por la educación, cargadas de palos, tienen un reflejo en España y, más concretamente, en Madrid, donde la huelga de profesores que dura ya semanas ha llamado la atención por determinadas escenas de violencia policial.

laSexta Columna habla con esos apaleados profesores, algunos con casi 30 años de experiencia docente, que llevan semanas en huelga por razones, que van más allá de los salarios.

"Trabajamos dos horas más que la mayoría de las autonomías de España, cobramos menos siendo la vida más cara, lo cual nos hace doblemente precarios", afirman.

Sus reivindicaciones recuerdan, inquietantemente, a las de los estudiantes franceses. "Hemos estado dando clase a 35-36 grados", "Un aula con 37 alumnos de segundo de bachillerato preparando una asignatura eso no es calidad educativa", comentan. Otros explican que deben atender a alumnos con TDAH, hiperactividad "otros problemas psicológicos incluso más graves, problemas de autolesiones" y reclaman más especialistas que les ayuden con este tipo de casos. "No es posible que haya dos personas para orientar a 600 alumnos", apuntan.

Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III, explica que "España tiene un sistema educativo más igualitario, pero en regiones como la Comunidad de Madrid cada vez hay más esta brecha entre un tipo de colegios y otro. Cada vez hay más estudiantes que optan por la privada o la concertada y la pública empieza a ser un lugar para el que no se puede permitir el otro".

Los docentes denuncian que Madrid es la comunidad de España que menos invierte en educación. Mientras la media nacional es de 7.943 euros por alumno, Madrid invierte solo 6.502. Es la que más segrega.

"Todos los fondos van a la privada y la pública se está convirtiendo en verdaderos guetos", denuncia un profesor, mientras que otra avisa de que "cargarse la educación pública es cargarse la meritocracia".

"La meritocracia se ha estropeado en todo Occidente. Todos los jóvenes de esos países están enfadadísimos porque el contrato social era que si estudiabas ibas a ir para arriba", opina el periodista Claudi Pérez.

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